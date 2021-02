Ufficiale – Torino-Sassuolo rinviata causa Covid, un’altra partita a rischio

Torino-Sassuolo non si gioca a causa del Covid 19, rischia di saltare anche la sfida tra Lazio e Torino in programma il 2 marzo.

Troppi positivi tra le fila del Torino, salta al sfida col Sassuolo. La gara di Serie A Torino-Sassuolo valida per la 24a giornata non si giocherà a causa dell’elevato numero di contagi da Covid 19 tra le fila del Torino. Come fa sapere la Lega di Serie A la partita verrà recuperato il prossimo 17 marzo alle ore 15. Il Torino rischia di saltare anche la sfida con la Lazio sempre per lo stesso motivo. Tutto dipenderà dall’esito dei prossimi test, qualora dovesse perdurare l’elevato numero di positivi allora verrà spostao anche questo match.