Il Napoli vuole festeggiare lo Scudetto al Maradona: il possibile programma dopo la sfida con l’Udinese

Il Napoli potrebbe restare uno o due giorni a Udine dopo la partita per celebrare la vittoria dello scudetto al Maradona.

Il Napoli sta organizzando la trasferta in Friuli per la possibile conquista del terzo scudetto della storia partenopea. Ad attendere gli azzurri l’Udinese di mister Sottil nella splendida cornice della Dacia Arena, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Nuova occasione dunque per festeggiare l’ambito traguardo dopo il pareggio ‘beffardo’ rimediato in casa con la Salernitana, con il sinistro di Dia a rovinare la possibile festa.

UDINESE-NAPOLI, IL PIANO PER LA POSSIBILE FESTA SCUDETTO AL MARADONA

Secondo le informazioni fornite dalla redazione di Sky Sport, il Napoli starebbe considerando l’idea di prolungare il soggiorno a Udine dopo la partita di giovedì sera alla Dacia Arena. Questa opzione logistica potrebbe essere presa in considerazione per motivi di ordine pubblico e per evitare la congestione dell’aeroporto di Capodichino a notte fonda, dal momento che l’atterraggio dell’aereo degli azzurri sarebbe previsto per le 1.30 del mattino.

Nel caso di un anticipo alle 18.30, la squadra arriverebbe comunque tardi la sera e il rischio di assembramenti sarebbe alto. Attualmente, si tratta solo di un’idea che verrà valutata nei prossimi giorni dalla società. Tuttavia il Napoli ha già programmato di festeggiare la vittoria dello scudetto allo stadio Diego Armando Maradona domenica prossima contro la Fiorentina.