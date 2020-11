Tuttosport – Napoli serve il 4-3-3 per ritrovare compattezza

La sconfitta con il Sassuolo fa emergere dubbi anche sul 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso e Tuttosport suggerisce il 4-3-3.

Le due battute d’arresto con l’Az Alkmaar e con il Sassuolo fanno sorgere dubbi sul modulo del Napoli. Fino ad ora Gennaro Gattuso ha puntato in maniera decisa sul 4-2-3-1, ma secondo Tuttosport il modulo non può essere sostenuto se non si è nella migliore condizione fisica. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Fino a quando la squadra non tornerà brillante, potrà permettersi di giocare con soli due centrocampisti, nemmeno tanto rapidi, come Fabian Ruiz e Bakayoko oppure sarebbe il caso si virare nuovamente verso il 4-3-3 escludendo Mertens oggi in affanno e non incline al ruolo di trequartista? Con il tridente Lozano o Politano, insieme a Osimhen e Insigne, con l’integrazione di Zielinski a centrocampo con Bakayoko e Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe ritrovare compattezza, impedendo ad avversari come il Sassuolo di vincere anche la sfida del possesso palla.

Qualche cambiamento potrebbe esserci in Europa League giovedì prossimo, ma non si sa ancora se sarà a livello di modulo. Gennaro Gattuso spera di ritrovare almeno Lorenzo Insigne. Il capitano ieri ha lavorato con la squadra, ma non sarà rischiato. Le condizioni di Insigne sono buone e sarà valutato, sicuramente potrà andare in panchina ma è da capire se potrà giocare dal primo minuto. In ogni caso sia che il Napoli utilizzi il modulo 4-3-3 o 4-2-3-1 ci sarà sempre un posto per Insigne da titolare, dato che il tecnico punta molto sul talento napoletano.