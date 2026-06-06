Tuttosport: “Lobotka tra Napoli e Juventus: Spalletti lo vuole, Allegri prova a trattenerlo”

Il futuro di Stanislav Lobotka continua a rappresentare uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Come racconta Tuttosport, il centrocampista slovacco si trova al centro di valutazioni importanti che coinvolgono il club azzurro, Massimiliano Allegri e persino Luciano Spalletti, pronto a riabbracciarlo in una nuova avventura.

Secondo Tuttosport, Lobotka non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Da una parte c’è il Napoli che spinge per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2027, dall’altra la possibilità di valutare nuove esperienze dopo stagioni intense e ricche di successi. Il regista slovacco avrebbe deciso di prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Tuttosport evidenzia come il cambio in panchina possa incidere sensibilmente sulle valutazioni del giocatore. Il rapporto mai realmente decollato con Antonio Conte e l’arrivo imminente di Massimiliano Allegri rappresentano elementi che potrebbero favorire la permanenza del centrocampista. Il nuovo tecnico azzurro considera infatti Lobotka una pedina fondamentale per la costruzione della squadra e avrebbe già manifestato la volontà di puntare fortemente su di lui.

Parallelamente continua il pressing del Napoli per il prolungamento dell’accordo. Come sottolinea Tuttosport, il club vuole eliminare ogni rischio legato alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero. Una cifra che potrebbe attirare l’interesse di numerose società internazionali, comprese alcune realtà del calcio saudita.

Sullo sfondo resta viva anche la pista Juventus. Tuttosport rivela che Luciano Spalletti avrebbe indicato proprio Lobotka come uno dei rinforzi ideali per elevare il livello qualitativo della mediana bianconera. L’ex allenatore del Napoli considera lo slovacco uno dei migliori registi d’Europa e sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo insieme a Locatelli.

Al momento non risultano offerte ufficiali, ma Tuttosport sottolinea che eventuali trattative con De Laurentiis si preannuncerebbero particolarmente complesse. Il presidente del Napoli non sarebbe infatti disposto a lasciar partire uno dei pilastri della squadra per una cifra vicina alla clausola rescissoria e valuterebbe il giocatore non meno di 35 milioni di euro.

Nell’articolo di Tuttosport trova spazio anche il nome di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco avrebbe manifestato interesse verso la Juventus dopo il raffreddamento della pista Milan. Un profilo che piace a Spalletti, ma che al momento resta una soluzione secondaria rispetto alle priorità individuate dal club bianconero.

Il Napoli, intanto, continua a lavorare per blindare uno dei protagonisti degli ultimi anni. Lobotka resta un elemento centrale nel progetto tecnico azzurro e Allegri spera di poter costruire attorno a lui il nuovo centrocampo partenopeo. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale direzione prenderà definitivamente questa vicenda.