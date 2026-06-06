Rifiuto scioccante: campionessa rifiuta offerta di doppio con Serena Williams prima di Queen’s.

Il Ritorno di Serena Williams nel Tennis Femminile

Dopo un lungo periodo lontano dai campi di gioco, Serena Williams è pronta a tornare nel tennis professionistico. La notizia che ha entusiasmato i fan è la sua partecipazione alle Queen’s Club Championships, un evento che segna la sua prima apparizione nel circuito WTA dopo quasi quattro anni dall’ultima partita disputata all’US Open nel 2022.

Williams giocherà in doppio insieme alla giovane Victoria Mboko, una talentuosa tennista canadese di soli 16 anni. Questa partnership ha già suscitato grande interesse e aspettative, poiché molti sperano di vedere una combinazione di esperienza e freschezza in campo.

Nonostante il grande entusiasmo attorno a questa coppia, è interessante notare che Williams non è stata la prima scelta di Mboko. Infatti, l’ex numero uno al mondo Katerina Siniakova, anch’essa fan della leggenda americana, ha rivelato di aver ricevuto un’offerta per giocare con Williams, ma ha dovuto declinare per motivi di riposo dopo il Roland Garros.

Katerina Siniakova e La Proposta di Giocare con Serena

Durante un’intervista recentemente trasmessa dal Roland Garros, Siniakova ha condiviso la sua reazione all’invito di Williams. La cestista, che ha già vinto 11 titoli del Grande Slam in doppio, ha espresso la sua ammirazione per Williams, definendo l’opportunità come un onore.

“Mi dispiace non poter partecipare alla settimana del suo ritorno. È stata una decisione difficile, ma ho bisogno di recuperare,” ha dichiarato Siniakova. “Tuttavia, credo sia fantastico per il tennis che Serena stia tornando. La sua presenza rende il nostro sport ancora più interessante.”

La ceca non ha escluso la possibilità di una futura collaborazione con Serena, affermando: “Se ci sarà un’altra opportunità in futuro, sarei molto felice di giocare insieme a lei.” La notizia della collaborazione tra Williams e Mboko, anche se arriva con qualche assenza e rifiuto, rinforza l’immagine di Williams come una figura iconica nel panorama tennistico.

Il Percorso di Serena Williams e il Suo Ultimo Match

Ricordiamo che l’ultima apparizione di Serena Williams risale al terzo turno dell’US Open, dove affrontò Ajla Tomljanovic. In quella occasione, fu eliminata e da quel momento non è più tornata in campo. Nello stesso torneo, si è svolta anche la sua ultima partita in doppio insieme a sua sorella Venus. Le sorelle Williams, insieme, hanno collezionato un impressionante numero di 14 titoli del Grande Slam, rendendo la loro presenza un evento sempre atteso dagli appassionati.

Alla fiera tennistica statunitense, le sorelle hanno subito una sorpresa, venendo eliminate nel primo turno da Linda Noskova e Lucie Hradecka, una sconfitta che non si verificava dal 1997. Nonostante questo passo indietro, il pubblico ha sempre avuto la speranza di rivedere insieme le due leggende sul campo.

In vista delle Queen’s Club Championships, la coppia Williams-Mboko promette di portare una nuova energia e una prospettiva fresca nel tennis femminile. Questo evento si terrà a partire dal 8 giugno e sarà una palcoscenico fondamentale per testare “la forma” di Serena dopo un lungo periodo di assenza.

Per quanto riguarda Venus Williams, si sta preparando per competere al Bad Homburg Open insieme ad Alexandra Eala. Le aspettative intorno ai tornei di preparazione a Wimbledon crescono, alimentando il desiderio di rivedere le sorelle unite nel circuito.

Nel complesso, il ritorno di Serena Williams offre un’opportunità non solo per vedere in azione una delle migliori tenniste della storia, ma anche di assistere a come la nuova generazione di tenniste avrà l’opportunità di scambiare colpi con una leggenda.

Fonti:

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