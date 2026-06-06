America’s Cup a Bagnoli: la Cgil chiede una bonifica come modello di sicurezza nazionale.

Incontro Cruciale in Prefettura per i Lavori a Bagnoli-Coroglio

Il 4 giugno 2026, Napoli ha ospitato un incontro determinante presso la Prefettura, guidato dal Prefetto Michele di Bari, per discutere i lavori di bonifica e rigenerazione nell’area di Bagnoli-Coroglio. Questo cantiere rappresenta un pilastro strategico per il Mezzogiorno e la sua trasformazione deve rispettare i principi di trasparenza, legalità e sicurezza. Le organizzazioni sindacali presenti hanno espresso un bilancio positivo al termine del meeting, sottolineando l’importanza del monitoraggio e dell’attuazione del “Protocollo di legalità” che guiderà i lavori nella zona.

Monitoraggio e Legalità: L’importanza del Protocollo

Il “Protocollo di legalità” è un documento fondamentale per gestire gli interventi di bonifica ambientale e per garantire una rigenerazione urbana sostenibile. Esso include anche i lavori collegati alla 38ª edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027. Gli striscioni di legalità si intrecciano quindi con opportunità di sviluppo turistico e culturale, creando un contesto ideale per la crescita sostenibile dell’area.

Nicola Ricci (segretario generale Cgil Napoli e Campania) e Giuseppe Mele (segretario generale Fillea Cgil Napoli) hanno rilasciato una nota congiunta in cui ribadiscono la necessità di un coordinamento istituzionale giallo in vista delle imminenti scadenze internazionali. Secondo loro, “la rigenerazione urbana deve viaggiare di pari passo con la legalità contrattuale e l’azzeramento del rischio di infiltrazioni criminali”. Sicuramente, un passaggio cruciale sarà garantire che le piattaforme digitali, promosse da Invitalia e dalla struttura commissariale, possano realizzare un monitoraggio concreto e quotidiano.

I sindacati hanno posto l’accento su vari aspetti da monitorare, come il flusso di manodopera, il rigoroso rispetto dei contratti edili e la gestione della catena dei subappalti. È essenziale che i diritti dei lavoratori siano rispettati e che vi sia un controllo incessante per prevenire la proliferazione di attività illecite nel cantiere.

Un’altra notable innovazione emersa durante l’incontro è l’introduzione di un’area dedicata alle assemblee sindacali all’interno del cantiere. Le organizzazioni hanno accolto con entusiasmo la proposta di istituire un’aula mobile del Formedil, le cui attività di formazione si svolgeranno direttamente in loco. Così facendo, si assicura che i lavoratori ricevano gli aggiornamenti necessari e che possano partecipare attivamente alla formazione in un ambiente a loro fidato.

Verso un Edilizia di Eccellenza

I risultati di questo incontro rispecchiano un’aspirazione più ampia: trasformare Bagnoli in un modello di riferimento per il settore dell’edilizia a livello nazionale. I leader sindacali, Ricci e Mele, hanno sottolineato che “la bonifica di Bagnoli sarà un successo solo se diventerà il modello nazionale del lavoro sicuro, regolare e dignitoso”. Non è solo una questione di riqualificazione urbana, ma di costruire un nuovo standard per l’intera nazione.

In questo contesto di ripresa, diventa fondamentale il supporto non solo delle istituzioni, ma anche dei cittadini. I lavori a Bagnoli-Coroglio non devono limitarsi a un’agenzia di restauro, ma devono offrire opportunità per la formazione continua e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori. La trasformazione dell’area potrebbe fungere da catalizzatore per stimolare un cambiamento positivo in tutto il Paese.

A garanzia di tale aspirazione, la continua vigilanza dei sindacati e del Prefetto sarà vitale. Come evidenziano i rappresentanti sindacali, i processi di monitoraggio non devono diventare una mera formalità, ma devono tradursi in azioni concrete che assicurino trasparenza e legalità. Lucherebbe affinché le opportunità che questo progetto offre non vengano vanificate da comportamenti illeciti o scelte non etiche nella gestione dei lavori.

In vista delle importanti scadenze legate all’America’s Cup e di altre manifestazioni internazionali future, è evidente che la riqualificazione dell’area di Bagnoli-Coroglio costituirà non solo un passo fondamentale per Napoli, ma anche un esempio di come il dialogo tra istituzioni e sindacati possa tradursi in un progresso tangibile. Pertanto, l’attenzione su questa area riguarda ciascuno di noi, sia dal punto di vista sociale che economico.

Fonti: CGIL, Invitalia.

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