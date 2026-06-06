Napoli Pride 2026: corteo, spettacoli e villaggio, ecco i protagonisti dell’evento.

Il Napoli Pride 2026: Un Edizione Straordinaria

Il 27 giugno 2026, Napoli si prepara a festeggiare il suo Pride con un evento che promette di essere indimenticabile. Celebrare 30 anni di storia con il claim “Ricomincio da 30” è una tappa significativa per una manifestazione che ha segnato profondamente la lotta per i diritti civili e l’inclusione della comunità LGBTQIA+. Le madrine ufficiali di quest’edizione speciale saranno Mariagrazia Cucinotta e Big Mama, accompagnate dal giovane artista Leo Gassman, creando un trio che unisce diverse generazioni e sensibilità.

Protagonisti e Valori del Napoli Pride

L’annuncio è stato fatto da Diego Di Flora, direttore artistico del Napoli Pride, che per il sesto anno di seguito proporrà una manifestazione dedicata alla memoria, alle conquiste passate e alle sfide future per l’inclusione e l’uguaglianza. Tra i protagonisti troveremo anche una madrina solidale, simbolo della storia della comunità LGBTQIA+: La Tarantina, una storica femminella napoletana di 90 anni, che incarna la resistenza e l’autenticità della cultura popolare partenopea. Il suo contributo alla comunità è un dono che merita di essere celebrato.

Accanto a Cucinotta, Big Mama e Leo Gassman, il comitato organizzatore del Napoli Pride 2026, composto da diverse associazioni locali come Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le Maree, Associazione Trans Napoli (ATN), Pride Vesuvio (PV) e Coordinamento Campania Rainbow, si propongono di rendere l’evento un punto di riferimento per tutti coloro che credono in un mondo più giusto.

Le madrine non saranno solo una presenza simbolica: parteciperanno attivamente alla tradizionale parata del Pride, culminando nello Star Show finale in Piazza Dante. Questo evento rappresenta non solo una celebrazione della diversità e della libertà, ma anche un’opportunità per sensibilizzare il mondo sull’importanza dei diritti umani.

Mariagrazia Cucinotta ha espresso il suo entusiasmo per l’evento: “Essere madrina del Napoli Pride è un onore. Napoli è una città che amo profondamente per il suo calore e la sua capacità di accogliere. Sono felice di sostenere una comunità che lotta per rispetto e libertà”. Anche Big Mama ha condiviso il suo entusiasmo: “Napoli è una città favolosa e sono emozionata di essere parte di questo evento. Voglio vedere tutti ballare e festeggiare i nostri diritti”.

Le parole di Leo Gassman risuonano forti: “Essere madrino del Pride di Napoli rappresenta un onore immenso. Si tratta di celebrare ogni sfumatura della vita e stare dalla parte di chi lotta per essere se stesso”.

Un Evento che Abbraccia la Memoria

Nel contesto dell’edizione 2026, Di Flora ha voluto sottolineare l’importanza della memoria collettiva. “La Tarantina rappresenta una parte fondamentale della nostra storia. La sua vita è un patrimonio culturale che Napoli deve preservare”. Ricordare chi ha lottato in epoche difficili è essenziale per riconoscere le conquiste attuali e motivarci a perseguire un futuro di uguaglianza.

La manifestazione non si limita al solo giorno del Pride. Dal 18 al 28 giugno, il Real Albergo dei Poveri ospiterà il Pride Park, un villaggio dei diritti. Questo evento di dieci giorni proporrà incontri, dibattiti e attività culturali, tutti focalizzati su temi di inclusione, diritti e sensibilizzazione. Il villaggio sarà un’importante occasione di incontro e confronto tra diverse realtà e culture, facendo da eco all’importanza del Pride non solo a Napoli, ma in tutta Italia.

Con il Napoli Pride 2026, ci si prepara a una celebrazione che promette di essere una vera e propria festa dell’orgoglio e della libertà. La manifestazione si pone come un faro di speranza e un punto di riferimento per le generazioni future, continuando a lottare per i diritti di tutte e tutti. La storia di questi 30 anni ci ricorda che il cammino è lungo, ma insieme si può fare la differenza.

Per ulteriori dettagli su come partecipare e supportare questa importante celebrazione, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Napoli Pride, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

Il 27 giugno non sarà solo una data, ma un momento in cui Napoli si colorerà di orgoglio, unità e forza collettiva per un futuro sempre più inclusivo e rispettoso delle diversità.

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