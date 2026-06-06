Il Mattino: “Napoli, Gila resta il sogno. Mercato legato ai casi Lukaku, De Bruyne e Anguissa”

Il Napoli continua a programmare il futuro con prudenza e senza intenzione di rivoluzionare una rosa che Aurelio De Laurentiis considera già altamente competitiva. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il presidente azzurro e Massimiliano Allegri condividono una convinzione: prima di investire pesantemente sul mercato sarà necessario valutare attentamente il materiale già a disposizione e sciogliere alcuni nodi fondamentali che potrebbero influenzare le strategie estive.

Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il nome che continua a occupare le prime posizioni nelle preferenze del Napoli è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio avrebbe già manifestato il proprio gradimento per la destinazione azzurra e Giovanni Manna avrebbe raggiunto una base d’intesa con il giocatore. Tuttavia resta ancora ampia la distanza con il club biancoceleste, che continua a valutare il cartellino del centrale intorno ai 27 milioni di euro.

La trattativa, però, è legata anche alle valutazioni che Allegri farà durante il ritiro. Pino Taormina su Il Mattino evidenzia come il nuovo allenatore voglia osservare attentamente Rafa Marin e Marianucci prima di autorizzare eventuali investimenti nel reparto arretrato. Con Buongiorno, Rrahmani e Beukema già presenti in organico, il Napoli dovrà inevitabilmente alleggerire il reparto prima di procedere con nuovi acquisti.

Sul fronte delle corsie esterne continua il casting per individuare il vice Di Lorenzo. Pino Taormina su Il Mattino conferma che Anan Khalaili resta il profilo preferito, ma la richiesta di circa 25 milioni di euro avanzata dall’Union Saint-Gilloise viene considerata eccessiva per un giocatore destinato inizialmente a ricoprire un ruolo di alternativa. Per questo motivo restano vive le piste che conducono a Dodò della Fiorentina e a Valincic.

L’articolo di Pino Taormina su Il Mattino sottolinea inoltre come Allegri e De Laurentiis siano convinti della possibilità di rilanciare alcuni elementi finiti ai margini nella gestione precedente. Tra questi figura Noa Lang, che verrà valutato attentamente durante la preparazione estiva per comprendere se possa ancora rappresentare una risorsa importante per il progetto tecnico.

Il vero mercato del Napoli, però, dipende soprattutto da tre situazioni: Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Frank Anguissa. Come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino, i tre calciatori incidono in maniera significativa sul monte ingaggi e le loro eventuali partenze potrebbero liberare risorse economiche importanti da reinvestire sul mercato.

Lukaku continua a ricevere attenzioni dall’estero, con interessamenti provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. De Bruyne resta nel mirino di alcune società della Major League Soccer, mentre Anguissa continua a essere seguito con grande attenzione dai club mediorientali. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il destino dei tre potrebbe determinare buona parte delle operazioni estive del Napoli.

Anche le piste che portano a Vlahovic e Rabiot restano strettamente collegate alle uscite. Il Napoli continua ad apprezzare entrambi i profili, ma non intende partecipare ad aste economiche considerate fuori dai propri parametri. In particolare, le richieste avanzate dall’entourage dell’attaccante serbo vengono giudicate proibitive dalla società.

Infine resta aperta la questione portiere. Pino Taormina su Il Mattino ricorda che prima di affondare eventualmente il colpo per Matej Kovar sarà necessario trovare una soluzione per Milinkovic-Savic, operazione che al momento non appare semplice. Anche in questo caso, dunque, il mercato del Napoli resta strettamente legato alle uscite prima ancora che agli acquisti.

La linea tracciata da De Laurentiis e Allegri appare chiara: nessuna rivoluzione, ma interventi mirati per rendere la squadra ancora più competitiva in campionato e in Champions League.