Tuttosport contro i Napoletani: “Irriconoscenti verso Giuntoli, il tifo è ormai odio!”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il trasferimento di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus ha scatenato una serie di polemiche e reazioni contrastanti, alimentando una discussione sullo stato attuale del tifo calcistico in Italia. In particolare, il quotidiano Tuttosport ha rivolto critiche nei confronti dei napoletani, accusandoli di “sdegno irriconoscente” verso il direttore sportivo bianconero.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha sottolineato come il passaggio di Giuntoli alla Juventus rappresenti una storia completamente diversa rispetto al trasferimento di Cristiano Ronaldo cinque anni fa. Mentre l’arrivo dell’attaccante portoghese aveva suscitato esaltazione e entusiasmo tra i tifosi juventini, il trasferimento di Giuntoli ha sollevato polemiche e risentimento tra i napoletani.

Vaciago evidenzia che Giuntoli parte con un vantaggio rispetto ad altri direttori sportivi: la conoscenza e l’entusiasmo per la Juventus che lo hanno spinto, fin da giovane, a viaggiare per ore per seguire la squadra di Platini, Trapattoni e Boniperti. Tuttavia, la manifestazione della sua “juventinità” durante la prima intervista ufficiale ha suscitato un “sdegno irriconoscente” in molti napoletani.

“Quella juventinità sbandierata da Giuntoli nella prima intervista ufficiale, ha incendiato di irriconoscente sdegno l’animo di molti napoletani, ennesima dimostrazione di come nel nostro Paese – ovunque beninteso – il concetto di tifo stia subendo l’inquietante mutazione da “amore per i proprio colori” a “odio per gli avversari”, ma questa è un’altra (brutta) storia”.

Il direttore di Tuttosport considera questo episodio come un esempio di come il concetto di tifo calcistico stia subendo una trasformazione inquietante in Italia e altrove. L’amore per i propri colori sembra essere sempre più sostituito dall’odio per gli avversari.

Le critiche ai napoletani di Tuttosport: “Siamo su scherzi a parte”

Il direttore di Tutosport, critica l’atteggiamento dei tifosi del Napoli nei confronti di Giuntoli, parole di convenienza che fanno parte del solito “stile” juventino.

Giuntoli è stato 8 anni a Napoli, in questo lunghissimo periodo ha sempre tenuto un profilo basso, e ha lavorato sottotraccia, aiutando gli azzurri a conquistare lo scudetto. La presentazione alla Juventus, con un copione già scritto, per lui come per altri, è stato solo uno show . Ogni persona che si presenta in casa bianconera recita a memoria le stesse parole.

Tuttosport, non ha mai parlato di odio, quando i tifosi del Napoli sono stati offesi brutalmente a Torino, non ha mai parto di scandali quando la Juve ha patteggiato la pena con la FIGC, Tuttosport, non ha mai criticato la real casa bianconera, e non si trova certo nella posizione di poter muovere critiche a nessuno, men che meno ai napoletani.

A Napoli non accettiamo lezioni di vita da nessuno, anzi come ha detto giustamente Spalletti: siamo l’università della vita e forniamo lezioni gratis, se qualcuno volesse approfittare basta un cenno. A Giuntoli auguriamo buona fortuna per questa nuova avventura.