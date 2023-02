Tutto Sotto Controllo: lo spettacolo comico che farà ridere e riflettere

Vieni a ridere e riflettere con Mariano Grillo e Lello Marangio allo storico teatro Nuovo San Carluccio. Il loro spettacolo analizza con ironia il mondo di oggi e le sue incongruità.

Tutto Sotto Controllo”: Mariano Grillo, il premiato attore comico vincitore del “Massimo Troisi” come migliore comico, sarà la star dello spettacolo che debutterà al famoso teatro napoletano “Nuovo San Carluccio” il 25 e 26 febbraio 2023. Dopo la sua partecipazione a Zelig, Grillo ha co-scritto questo spettacolo con l’umorista talentuoso Lello Marangio. L’idea nasce dal desiderio di trasformare in una risata liberatoria questi anni difficili caratterizzati da molte preoccupazioni, dalla pandemia alla guerra, dai cambiamenti climatici all’inquietudine quotidiana che ci fa vivere male e ci fa sentire come se non abbiamo più “Tutto Sotto Controllo”.

In questo spettacolo comico, Mariano Grillo utilizza l’ironia per catturare il momento difficile che stiamo vivendo e mette in evidenza le esagerazioni e i paradossi. La sua interpretazione divertente e dissacrante del mondo di oggi analizza con ironia la situazione, ma allo stesso tempo mira a far riflettere su incongruità, contraddizioni e comportamenti senza senso che rendono la vita meno serena e tranquilla, anche in casa. Le due date hanno già registrato il sold out e, a grande richiesta, è stata inserita un’altra data il 24 febbraio.

