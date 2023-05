Turisti Georgiani Rifiutati a Roma: «Odio Napoli e Kvaratskhelia».

Un episodio di discriminazione colpisce un gruppo di turisti georgiani a Roma, rifiutati a causa del loro affetto per il Napoli e Kvaratskhelia. Il razzismo scuote ancora l’immagine dell’Italia.

Un’ombra di razzismo è caduta su un gruppo di turisti georgiani, che ha avuto la prenotazione di un appartamento a Roma annullata a causa del loro legame con il Napoli e il giocatore Khvicha Kvaratskhelia. La denuncia arriva dal portale sportivo georgiano “90 min”.

Il turismo georgiano in Italia è cresciuto da quando Kvaratskhelia ha iniziato a giocare per il Napoli. Molti georgiani viaggiano in Italia per sostenere la loro stella e scoprire il paese. Tuttavia, questo episodio oscure l’accoglienza italiana.

Il gruppo di turisti da Tblisi aveva organizzato un tour in Italia, prenotando alloggi a Roma, Firenze e Milano. Pochi giorni prima del loro arrivo, il contatto con il proprietario dell’appartamento romano si interruppe. Dopo l’annullamento della prenotazione, un messaggio sconcertante del proprietario rivelò il motivo: l’odio per il Napoli e Kvaratskhelia.

«So che venite dalla Georgia e volete il mio appartamento, ma io odio Napoli e Kvaratskhelia. Per favore, trovate un altro appartamento».

“L’amore per il calcio dovrebbe unire, non dividere,” commenta uno dei turisti sulla sua pagina social. “Adesso temiamo che anche a Milano dovremo dormire in un parco o in stazione“.

Questo incidente mette in luce un lato oscuro del calcio, dove la passione per una squadra può sfociare in discriminazione. L’Italia, terra di calcio e cultura, deve riflettere su questi comportamenti, per garantire che l’amore per lo sport non si trasformi in pregiudizio e razzismo.