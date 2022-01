“Tuanzebe al Napoli, accordo trovato: cifre e dettagli”

Napoli e Manchester United hanno trovato l’accordo per Axel Tuanzebe, difensore di 24 anni che rafforzerà la rosa di Spalletti. Nella giornata del 31 dicembre 2021 il Napoli ha intensificato i rapporti con i Red Devils per prendere Tuanzebe. Il difensore di 24 anni è in prestito all’Aston Villa, club con cui ha giocato poco. Il giocatore cerca maggiore continuità ed il Napoli può dargliela. Nella notte le trattative tra Napoli e Manchester United per Tuanzebe sono proseguite. Alla fine l’accordo è stato trovato a metà strada: De Laurentiis voleva un prestito a 400 mila euro, mentre il Manchester premeva per incassare 1 milione di euro per il trasferimento a titolo temporaneo.

Quando arriva Tuanzebe al Napoli

Secondo quanto riferisce la redazione di Tuttomercatoweb, oramai è tutto fatto: Tuanzebe sarà un giocatore del Napoli, in prestito dal Manchester United. “Accordo raggiunto tra il club partenopeo e il Manchester United, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: 800mila euro per l’acquisto a titolo temporaneo del difensore classe ’97 da qui a fine stagione, 20 milioni di euro per l’eventuale riscatto a giugno L’accordo è ormai totale, Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo difensore del Napoli” scrivono da tmw.

La sessione di calciomercato invernale in Italia apre il 3 gennaio, da questa data potranno cominciare ad essere depositati i nuovi contratti in Lega Calcio. A questo punto le due società continueranno a trattare per definire gli ultimi dettagli, le modalità di pagamento e altre questioni burocratica. Da capire anche la formula con cui arriverà il giocatore, sicuramente sarà un prestito ma c’è da chiarire se sarà un trasferimento con diritto di riscatto oppure con obbligo di riscatto. Nelle prossime ore si chiariranno maggiormente i dettagli della trattativa tra il club azzurro ed il Manchester, ma oramai la strada è in discesa per il primo colpo di mercato del Napoli.