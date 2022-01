Tuanzebe firma col Napoli: pronto per la Sampdoria

Axel Tuanzebe firma con il Napoli, il giocatore si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart e potrebbe essere convocato con la Sampdoria. Il difensore sarà il nuovo rinforzo di Luciano Spalletti per la difesa, orfana di Manolas che è stato ceduto all’Olympiacos. In questo momento manca anche Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa. Il Napoli ha provato ad accelerare i tempi per Tuanzebe che sarà a disposizione di Luciano Spalletti entro breve tempo.

Tuanzebe al Napoli

Corriere dello Sport scrive dello sbarco di Tuanzebe, in Italia a Roma per sottoporsi alla visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Napoli, accompagnato dal fratello-manager. L’operazione è in “stile-Anguissa, invece, l’operazione: prestito secco da un altro club inglese, valutato 500mila euro più altri 500mila di bonus legati soprattutto alle presenze. Ad Axel, insomma, non resta che attendere il rilascio del visto da parte dell’ambasciata italiana a Londra per la prima convocazione: l’idea, se non ci saranno intoppi burocratici, è di metterlo a disposizione di Spalletti già per la partita in programma mercoledì alle 16.30 al Maradona con la Samp. Si vedrà: a quanto pare dovrebbe rientrare prima a Londra, probabilmente già oggi, e poi dopo aver completato i documenti ripartirà per Napoli per cominciare ad allenarsi con la sua nuova squadra. Squadra già osservata in televisione alle prese con la Juve“.