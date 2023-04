Troise, scontro con Iannicelli: “Ultras senza interessi, perché non porti le prove?” – VIDEO

Ciro Troise e Peppe Iannicelli si sono scontrati durante la diretta di Canale 21 parlando del tema ultras a Napoli.

La questione ultras sta inasprendo il momento magico della squadra azzurra. Una squadra che si trova al primo posto in classifica con 16 punti di vantaggio a 9 giornate dalla fine ed a 4 vittorie dalla matematica conquista di scudetto.

Invece di godersi il momento c’è una lotta intestina tra la società e gli ultras, che non fa altro che fare del male alla squadra, come ha sottolineato anche Spalletti. Del tema ultras si parla anche a Canale 21, con lo scontro tra Iannicelli e Troise. “I veri giornalisti riportano quello che sanno ed io so che non c’è alcun interesse da parte degli ultras” dice Troise, mentre Iannicelli ribatte: “Senza denari non si cantano messe…“.

A quel punto arriva la replica: “Se tu hai le prove allora portale, a me non risulta alcun interesse. Io faccio la cronaca e questa mi dice che c’è uno scontro in essere che non è né giusto e né intelligente, ma non mi risultano interesse. Chi alimenta queste voci non fa altro che alimentare la tensione, che invece andrebbero stemperate. Ora bisogna fare quello che dice Spalletti, ovvero vivere questo sogno con serenità. E ripeto, sbaglia chiunque alimenta queste tensioni“.