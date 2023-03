Troise: “Napoli, si sta dando un messaggio completamente sbagliato. Basta!”

Ciro Troise giornalista del Corriere del Mezzogiorno parla del Napoli dopo la sconfitta con la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli che perde in caso dopo quasi un anno non deve essere un dramma, anche se la sconfitta con la Lazio deve tenere tutti sulle corde e far ricordare che non si è vinto ancora nulla. Un concetto che viene spiegato anche da Ciro Troise ai microfoni di Radio Goal: “Sinceramente mi sembra veramente esagerato vedere questi festeggiamenti. Va bene la bandiera azzurra, è una bellissima cosa, ma c’è chi si fa il tatuaggio, chi pensa di aver già vinto.

Lo ha detto anche Luciano Spalletti, qui non si è vinto ancora nulla. In questo modo – aggiunge Troise – si dà un messaggio totalmente sbagliato. Ci vuole calma e si festeggerà quando sarà il momento. Per fortuna la squadra ha dimostrato di sapersi isolare da certe situazioni, ma così non va assolutamente bene“.