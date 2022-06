“Ricordo ancora cosa faceva sul treno Roma-Napoli” parla la figlia di Luciano De Crescenzo

Luciano De Crescenzo è sicuramente uno dei grandi personaggi di Napoli, genio e poeta, pensatore dalla grandissima ironia. Insomma un personaggio fantastico che viene raccontato attraverso un documentario che è disponibile su Rakuten Tv. ‘Così parlò…De Crescenzo” è il titolo del documentario in cui prende la parola anche Paola, la figlia di Luciano che racconta tanti particolari del padre. Uno di questi riguarda anche i viaggi in treno: “Papà era molto ironico, ricordo ancora i suoi scherzi quando mi portava dal treno da Roma verso Napoli, infinitamente bello il viaggio, un’esperienza incredibile“.

Insomma sul treno Roma-Napoli era un carico di ironia, come aggiunge Paola: “Diceva di aver dimenticato di fare i biglietti, così andavamo avanti e indietro in tutte le carrozze, mi nascondeva nei bagni, sotto ai sediolini, ovunque, risate a crepapelle, io ero una bambina. Il viaggio di due ore e mezza passava in un batter d’occhio, poi quando scendevamo a Napoli metteva sempre le mani in tasca e tra il serio ed il faceto mi diceva: “Hai visto, li ho trovati i biglietti”. Era un modo per tenermi viva nel corso del viaggio. Papà era unico e mi manca“. C’è tanto rammarico per la scomparsa di De Crescenzo, uno dei personaggi magnifici di Napoli.