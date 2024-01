Trasferimento imminente: Samardzic pronto a indossare la maglia azzurra dopo l’accordo tra Napoli e Udinese

Lazar Samardzic è a un passo dal Napoli! Scopri i dettagli dell’accordo con l’Udinese. Bonus, ingaggio, e la svolta nella stagione azzurra.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nel pieno dell’inverno calcistico, il Napoli sta per chiudere un altro affare importante. Lazar Samardzic, trequartista serbo dell’Udinese, è in procinto di diventare un nuovo giocatore azzurro. L’accordo tra i due club sembra essere stato raggiunto, con l’entusiasmante notizia che potrebbe portare una ventata di freschezza al Napoli durante questa finestra di mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da fonti attendibili di TuttoMercatoWeb (TMW), i dirigenti delle due società hanno finalizzato i dettagli della trattativa. Il Napoli, desideroso di aggiungere un elemento chiave al proprio reparto offensivo, metterà sul tavolo un’offerta consistente di 20 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 5 milioni di bonus. Una cifra che ha convinto l’Udinese a concedere il trasferimento del centrocampista serbo.

Tuttavia, la partita non è ancora conclusa. Attualmente, le trattative sono in corso tra il Napoli e l’agente di Samardzic per definire gli ultimi dettagli del contratto. Diritti d’immagine, ingaggio e altri aspetti contrattuali sono al centro delle discussioni tra il club partenopeo e l’entourage del calciatore.

Nonostante i dettagli ancora in sospeso, entrambe le parti sembrano lavorare con uno spirito costruttivo per chiudere l’affare il prima possibile. Il Napoli è determinato a portare Samardzic all’ombra del Vesuvio e sta lavorando affinché il classe 2002 firmi un contratto di durata significativa, con un ingaggio stimato tra 1,8 e 2 milioni di euro netti a stagione. Un notevole miglioramento rispetto agli emolumenti percepiti dall’atleta finora con l’Udinese.

I tifosi azzurri sono in trepidante attesa per la fumata bianca che ufficializzerà il trasferimento di Samardzic a Napoli.