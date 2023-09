Maradona e il Napoli, l’omaggio del Trapani: un murales semplicemente spettacolare – FOTO

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha reso omaggio a Maradona e al Napoli attraverso un murales all’esterno dello stadio.

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha sempre nutrito una profonda ammirazione per il leggendario Pibe de Oro, sia come straordinario calciatore che come uomo. Il suo affetto nei confronti di Diego Armando Maradona è così intenso da aver scelto di chiamare suo figlio Diego Armando in suo onore.

In un gesto toccante e sincero, il presidente ha deciso di rendere omaggio a Maradona attraverso un murales che è stato dipinto sulla facciata esterna della Tribuna dello stadio del Trapani. Nell’opera d’arte, è raffigurato il mitico numero 10, D10S, indossando la maglia del Napoli e tenendo per mano un bambino, simboleggiando il legame speciale tra Maradona e il calcio italiano.

Questo murales rappresenta un tributo sentito e appassionato non solo al grande calciatore argentino, ma anche alla sua indimenticabile esperienza con il Napoli, una squadra che ha catturato il cuore di tanti tifosi e appassionati di calcio in tutto il mondo.

L’arte e l’omaggio del Trapani rimarranno un segno indelebile di gratitudine e affetto verso Diego Armando Maradona e il Napoli, e saranno certamente apprezzati da chiunque visiti lo stadio del club siciliano. Di seguito la foto del murales: