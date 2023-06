Tousart per il Napoli, il jolly che vuole Garcia: Demme la chiave

Lucas Tousart è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli, conosce bene Rudi Garcia che lo ha avuto a Lione, Diego Demme all’Herta Berlino.

Notizie Calciomercato Napoli – Continuano a diventare sempre più insistenti le voci che vedono un interessamento per Lucas Toutsart. Il giocatore di proprietà dell’Herta Berlino sarebbe disponibile al trasferimento in azzurro. Un ottimo inizio per cercare di concludere una trattativa che potrebbe anche non essere molto lunga, visto che la squadra azzurra ha bisogno di rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Napoli: Tousart

“Il francese ha giocato nel Lione ed è stato allenato nel 2019-2020 da Garcia, potrebbe quindi essere un profilo giusto per il nuovo tecnico del Napoli: la sua stagione è stata positiva con 3 gol e sei assist nonostante la retrocessione dell’Hertha Berlino. Tousart è legato ancora da due anni di contratto con il club tedesco e questa potrebbe essere l’estate giusta per una sua cessione, mentre Demme che è stato impiegato poco quest’anno e potrebbe tornare in Germania” scrive il Mattino.

Sempre per quanto riguarda Tousart al Napoli, sul quotidiano si legge ancora: “Il Napoli, comunque, al di là di quello che sarà il futuro dell’ex capitano del Lipsia, a centrocampo farà registrare di sicuro un’uscita, quella

del francese Ndombele che tornerà al Tottenham per fine prestito. E Tousart ha le caratteristiche giuste per giocare nel 4-3-3, sia da mezzala, a destra oppure a sinistra, e anche in posizione centrale da playmaker“.

Una conferma del forte interesse del Napoli per il giocatore arriva anche da Corriere dello Sport. Tousart vuole lasciare l’Herta Berlino dopo la retrocessione. Un fatto quest’ultimo, che può mitigare anche il prezzo del giocatore.