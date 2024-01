Torino-Napoli, le probabili formazioni: Cajuste dal 1′, chance per Simeone

Scopri le probabili formazioni di Torino-Napoli nella 19ª giornata di Serie A. Aggiornamenti in tempo reale e anticipazioni sulla sfida.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Oggi pomeriggio, alle 15, gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati sull’Olimpico Grande Torino, dove il Torino affronterà il Napoli in una sfida avvincente. Una partita che si preannuncia particolarmente interessante, con i granata pronti a tentare il “colpaccio” contro un Napoli che si presenta con qualche assenza significativa.

TORINO, Juric ha solo un’assenza da gestire

Il Toro scende in campo dopo i rinnovi contrattuali che hanno assicurato la presenza di Sanabria fino al 2026 e di Linetty e Vojvoda fino al 2025. Una mossa strategica che ha consolidato il nucleo della squadra e ha sollevato l’entusiasmo tra i tifosi, con i giocatori che sembrano pronti a dimostrare il loro valore sul campo.

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha a disposizione quasi tutte le sue frecce per la sfida contro il Napoli. L’unica assenza è il difensore lungodegente Schuurs. La difesa vedrà Tameze affiancare Buongiorno e Rodriguez, mentre a centrocampo Linetty potrebbe avere la meglio su Ricci per affiancare Ilic. Bellanova sarà schierato a destra, con il solito duello Vojvoda-Lazaro a sinistra. In attacco, il trio sarà composto da Vlasic dietro a Sanabria e Zapata.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

NAPOLI, Mazzarri alle prese con diverse assenze

La partita è ancor più intrigante per il ritorno a Torino di un allenatore storico come Walter Mazzarri, Ma la sua presenza in panchina sarà solo un ricordo, poiché Mazzarri è squalificato e seguirà la partita dalla tribuna. Al suo posto, Nicolò Frustalupi prenderà le redini della squadra, portando la sua esperienza e conoscenza del calcio italiano.

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dovrà affrontare diverse indisponibilità, con ben sei giocatori fuori causa, inclusi Anguissa e Osimhen partiti per la Coppa d’Africa. Meret, Olivera, Natan e Ostigard saranno anch’essi assenti. In difesa, Gollini sarà il portiere, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a comporre la retroguardia. A centrocampo, Cajuste prenderà il posto di Anguissa, affiancato da Lobotka e Zielinski. In attacco, il ballottaggio tra Simeone e Raspadori vedrà il Cholito leggermente favorito, affiancato da Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra. Il neo-acquisto Mazzocchi inizierà dalla panchina.

NAPOLI(4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.