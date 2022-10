Tifoso Juve: “Napoli esaltato, poi non vince”, la risposta di Ciccio Graziani

Un tifoso della Juve a Radio Sportiva: “Il Napoli lo esaltano tutti ma non vince mai“. Arriva la risposta in diretta di Ciccio Graziani.

Durante il filo diretto con i tifosi in onda su Radio Sportiva, è arrivata la considerazione di una persona che si è dichiarata tifoso della Juventus. Prima ha fatto la sua considerazione sui bianconeri ed Allegri: “Io credo che per sostituire il tecnico, magari anche tra due o tre anni sarebbe perfetto Mancini. Sia per lo stile, sia per come fa giocare le squadre“.

Poi però ha aggiunto: “Voglio sconfinare oltre la fede bianconera. Praticamente il Napoli viene esaltato da chiunque, ma io lo aspetto a febbraio. La squadra azzurra è da almeno dieci anni che sento dire che gioca bene, benissimo. La esaltano tutti, come in questo momento, ma poi non vince mai. Io ci andrei cauto sinceramente“.

Al tifoso della Juve che parla del Napoli, ha risposto Ciccio Graziani che ha detto: “Sinceramente credo che questo discorso di febbraio valga per tutte le squadre. Di nessuna si può dire già da ora che vincerà sicuramente. È vero che il Napoli non ha vinto, ma credo che negli anni è stato anche un po’ sfortunato. Vedi negli anni di Benitez e di Sarri“.