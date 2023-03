Tifosi Salernitana contro Napoli: La risposta di Chiariello: “La rivalità non esiste, è solo nella vostra testa”

Umbero Chiariello, giornalista di canale 21 risponde al comunicato degli Ultras della salernitana sui festeggiamenti scudetto del Napoli. Una frangia di tifosi della Salernitana ha invitato la città a non festeggiare lo scudetto del Napoli, scatenando una polemica. Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21 durante Campania Sport, ha definito “poco degno” il comunicato della Curva Sud della Salernitana, che vieta ai cittadini della provincia di Salerno di manifestare la loro gioia per lo scudetto vinto dalla squadra partenopea. “Molto poco degno il comunicato della Curva Sud della Salernitana, che se n’è uscita con una nota di orgoglio granata. E’ comprensibile, per carità: l’orgoglio granata è doveroso, perché lo sta-dio è un’arena di tifo e passione; le regole e le leggi, però, vanno rispettate. La battaglia che sta portando avanti De Laurentiis, e spero anche Iervolino, deve essere totale e senza sconti. Un conto è l’orgoglio granata e un altro è l’oscurantismo di un comunicato che vieta a tutti i cittadini della provincia di Salerno di manifestare la loro gioia perché questo offuscherebbe, in qualche modo, l’identità di Salerno. A casa sua, ognuno deve poter festeggiare come vuole”. Chiariello ha invitato i tifosi della Salernitana a festeggiare i successi di tutte le squadre del Mezzogiorno, augurandosi che il Sud rinasca. Ha sottolineato che la rivalità tra Napoli e Salerno non esiste e che la città partenopea non può essere rivale di Salerno.

“Ci sono tanti paesi vesuviani pieni di tifosi napoletani, e non a caso hanno 081 come prefisso. Chi siete voi, per vietare alla gente di fare il tifo per chi gli pare?! Qualcuno dirà: ma perché, a Napoli gli juventini possono tifare? Obiettivamente, è difficile. Si dovrebbe festeggiare ‘per’, non ‘contro’. Ma un comunicato contro la voglia di festeggiare in casa propria, beh, non si era mai visto. Ce lo vedete il Monza vietare di tifare Inter a qualcuno? Stiamo parlando di uno scudetto di una città che è capoluogo di regione, la più importante del Sud. Il dialetto di chi vive a Salerno, lo ricorderei, è lo stesso.

Dobbiamo festeggiare la vittoria del Napoli, del Catanzaro, del Frosinone, la salvezza della Salernitana… E’ il Mezzogiorno d’Italia e dobbiamo gioire dei successi di tutti, augurandoci che il Sud rinasca. Amici salernitani, a Napoli sono tutti contenti che voi vi salviate. Create una rivalità che è solo nella vostra testa: questa rivalità Napoli-Salerno non esiste, perché Napoli non può essere rivale di Salerno, mai lo è stata nella storia e mai lo sarà. Fermatevi lì e non rompete le scatole a chi ha voglia di gioire”.

In conclusione, l’appello dei tifosi della Salernitana a non festeggiare lo scudetto del Napoli è stato criticato da diversi commentatori sportivi, che hanno sottolineato l’importanza di rispettare le regole e di gioire dei successi di tutte le squadre del Sud Italia.