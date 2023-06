Mercato Napoli, i tifosi a De Laurentiis: “Presidente, facci due regali”

I tifosi del Napoli si sono scatenati sui social chiedendo due ‘regali’ di mercato particolari al presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli si prepara ad un nuovo capitolo con la guida di Rudi Garcia, il nuovo tecnico azzurro presentato oggi in quel di Capodimonte. L’allenatore, non nuovo nella piazza della Serie A vista la sua precedente esperienza alla Roma, dovrà raccogliere l’eredità pesante di Luciano Spalletti, che ha deciso di dedicarsi ad un anno sabbatico e a campagna e famiglia.

Qual è stata la reazione dei tifosi del Napoli alla presentazione di Rudi Garcia? Tanto scetticismo iniziale, ma poi il tecnico ha subito conquistato e dato fiducia per le sue abilità comunicative e per l’ambizione presentata: “Io sono qui per vincere dei trofei. Il Napoli è una squadra che deve giocare la Champions League in ogni stagione”.

Molti tifosi del Napoli ci credono, credono a questo nuovo ‘ciclo’ e ad un Napoli che, nonostante alcuni cambi, possa continuare la sua striscia positiva. E molti supporters hanno approfittato per dire la loro e consigliare diversi giocatori da inserire nel progetto azzurro con l’arrivo di Rudi Garcia. Di seguito alcuni ‘consigli’ dei tifosi al presidente Aurelio De Laurentiis.

“Koopmeners e Pafundi sarebbero dei grandi acquisti per il Napoli. Presidente, facci due regali, comprali”; “Pafundi è un calciatore molto promettente”; “Sì a Koopmeiners, è un giocatore di qualità. La mia speranza è che il presidente Aurelio De Laurentiis confermi tutti i calciatori più importanti, Victor Osimhen su tutti”.