Tifosi Juve contro Dybala, esplode l’hashtag dybalengo: così la società ne esce pulitissima

Paulo Dybala e la Juve è stato un amore di sette anni mai esploso definitivamente, anche perché la società bianconera con l’acquisto di Cristiano Ronaldo aveva fatto ombra al talento argentino. Ora Dybala ha scelto di non firmare il rinnovo con il club bianconero, anche perché tentato dalla possibilità di guadagnare molti più soldi in un altro club. Alla finestra per Dybala c’era l’Inter di Marotta, che in qualche modo lo ha sedotto e poi, per ora, abbandonato. L’Inter è andata prima a chiudere Lukaku ed ora sembra complicato poter mettere a bilancio un altro super ingaggio se prima non si cede qualcuno.

Dybala-Inter: tifosi della Juve protestano

Ad aizzare i tifosi della Juve contro Dybala c’è una notizia riportata da Massimo Bramati di juventusdaily24 secondo cui la “Juve ha rotto con Dybala per colpa di Antun. I bianconeri offrirono 7,5-8 milioni di euro più bonus, ma il procuratore bussò all’Inter. La Juve è venuta a saperlo e per questo ha chiuso le porte”. Queste parole hanno scatenato il popolo bianconero e riportato lustro alla società di Agnelli, che ora, come sempre, passa dalla parte della ragione. Anche in questo caso la storia viene scritta per innalzare al massimo livello il modello juventino, screditando gli altri. Tanto che è bastata questa notizia per far scatenare “l’orgoglio bianconero” e far esplodere l’hashtag dybalengo.