The First Maradona Cup annuncio di De Laurentiis, si gioca a maggio Napoli-Argentina

The First Maradona Cup c’è la data il 24 maggio, arriva l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli. Il patron azzurro è stato chiamato in causa da Hugo Maradona, fratello di Diego. Durante ‘Show del futbol’ su America TV, programma molto seguito, De Laurentiis ha parlato dell’evento in onore di Diego Armando Maradona.

“Stiamo già lavorando con il ministro degli esteri Di Maio per poter organizzare la partita il 24 maggio. The First Maradona Cup, la chiameremo così, vedrà la sfida tra Napoli ed Argentina” ha detto De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha dovuto rinunciare alla Maradona Cup che si gioca il 14 dicembre a Ryad tra Barcellona e Boca Juniors, altre due squadre di cui Maradona ha indossato la maglia. Il Napoli ha rinunciato alla partita perché la trasferta sarebbe stata impossibile, visto che c’è il campionato di Serie A che incombe in quelle settimane.