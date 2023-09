Napoli si mobilita per fornire aiuto umanitario al Marocco, colpito da un devastante terremoto. La città partenopea sta dimostrando solidarietà e tempestività nell’assistenza.

Il terremoto più violento mai registrato in Marocco ha scosso la faglia dell’Atlante venerdì sera, causando oltre 2.000 morti e migliaia di feriti. La scossa di magnitudo 7.0 sulla scala Richter ha avuto un impatto devastante, estendendosi da villaggi rurali fino a grandi città come Marrakech, Agadir, Rabat e Casablanca.

Marocco: un Bilancio Devastante

Secondo l’ultimo bollettino del ministero dell’Interno marocchino, il numero di morti è salito a 2.012, con 2.059 feriti, di cui 1.404 in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso sono in corso, specialmente nei villaggi, i douar, dell’occidente marocchino, dove almeno 20.000 persone sono state sfollate.

Terremoto in Marocco: Napoli in Prima Linea

In Italia, Napoli è stata la prima città a mobilitarsi per fornire aiuto al Marocco. La comunità napoletana, che ha vissuto gli effetti devastanti del terremoto del 1980 in Irpinia, sta organizzando una serie di iniziative per fornire farmaci, alimenti e supporto al popolo marocchino. Questo gesto di solidarietà arriva in un momento in cui la stessa città di Napoli è stata colpita da alcune scosse sismiche, alimentando una serie di commenti negativi sul web.

Una Risposta Esemplare

Nonostante le recenti scosse sismiche e l’odio online, Napoli ha risposto con tempestività e generosità, dimostrando ancora una volta il suo spirito di solidarietà e integrazione. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i napoletani spesso affermano di non sentirsi completamente italiani: la loro prontezza nel fornire aiuto va oltre le divisioni geografiche e culturali.

Napoli si distingue sempre

Mentre il mondo si mobilita per assistere il Marocco in questo momento tragico, Napoli si distingue per la sua rapidità e compassione. La città partenopea continua a essere un faro di umanità e solidarietà, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.