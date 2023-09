Terremoto a Napoli Panico e Gente in Strada: Epicentro e Magnitudo

Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli e i Campi Flegrei, causando panico e allarme tra i residenti. Ecco tutti i dettagli su magnitudo, epicentro e le reazioni della gente.

NAPOLI NOTIZIE. Una forte scossa di terremoto ha fatto sussultare Napoli e i Campi Flegrei intorno alle 19:45 di oggi. Secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo è stata di 3.8 con epicentro a Solfatara, a una profondità di 2.5 km. Si tratta di una delle scosse più forti degli ultimi 20 anni nella regione.

Terremoto a Napoli: Panico e Reazioni Immediate

La scossa ha causato un’ondata di panico tra i residenti, specialmente nelle zone più vicine a Pozzuoli come Posillipo, Fuorigrotta e Vomero. Il cinema The Space ha visto una fuga precipitosa degli spettatori dalle sale. Tam tam sui social e tanta paura in città.

Zone Colpite

La scossa è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città della zona flegrea come Pozzuoli e Quarto. Anche l’area a nord di Napoli, come Villaricca, Mugnano e Marano, ha sentito la scossa, che è stata rilevata anche dal sismografo di Campobasso, in Molise.

Nessun Danno Segnalato

Nonostante il panico e la gente in strada sia a Napoli sia nei comuni limitrofi come Pozzuoli, nessun danno è stato segnalato per il momento. La Protezione Civile ha confermato che “dalle prime verifiche la scossa è stata avvertita ma non risultano danni segnalati”. La Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio.

Monitoraggio Continuo

Da Twitter, il rilevatore di Sismo ha subito segnalato a 9 km da Napoli un possibile epicentro, con 120 segnalazioni in un raggio di 15 km. I vigili del fuoco sono già in campo per ulteriori verifiche.

La situazione è in continua evoluzione e le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo evento sismico che ha scosso Napoli e i Campi Flegrei.