Spettacolo Tennis Napoli Cup: finale tutta italiana tra Berrettini e Musetti

La finale della Tennis Napoli Cup sarà una questione tutta italiana con Berrettini e Musetti che si affronteranno domani

Finale da sogno alla Tennis Napoli Cup. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si contenderanno l’epilogo tutto italiano della kermesse in terra napoletana: la finalissima è in programma domani alle 15 all’Arena ubicata sulla Rotonda Diaz. Meglio non poteva accadere per una competizione nata sotto una cattiva stella, a causa dei problemi relativi alle strutture ed all’umidità che ha rallentato la fase iniziale. Ma da una giovedì in poi, il torneo organizzato dal Circolo Tennis Napoli, situato sullo strepitoso Lungomare di Napoli, ha carburato velocemente ed oggi ha vissuto la giornata che desiderava all’Arena di 4mila posti incastonata nel Golfo.

Percorso diverso per Berrettini e Musetti in semifinale

Nella prima semifinale Matteo Berrettini, 16° nel ranking ATP, ha dovuto dare il massimo per conquistare la sua prima finale sul cemento in carriera. Perso il primo set per 3-6 contro lo statunitense MacKenzie McDonald (74 ATP), l’italiano ha avuto lo scatto d’orgoglio, ha evitato al tie break l’amara eliminazione nel secondo set (7-6) e poi ha ottenuto il successo nel terzo set per 6-3.

Nella seconda semifinale Lorenzo Musetti ha invece fatto intravedere i suoi miglioramenti ed ha superato con sicurezza il serbo Miomir Kecmanovic (30 ATP) che ieri ha sconfitto la testa di serie numero 1 Pablo Carreno Busta con scioltezza. Musetti, promessa classe 2002 ed attuale 24° nel ranking ha strappato il break ed ha vinto per 6-3 il primo set. Gran duello anche nel secondo set con l’atleta di Carrara che ha vinto 6-4. Applausi a scena aperta del pubblico napoletano che domani si godrà una finale tutta italiana.

QUARTI DI FINALE

Kecmanovic-Carreno Busta 7-5, 6-2

Musetti-Galan 6-3, 6-0

McDonald-Zhang 4-6, 6-3, 6-2

Berrettini-Daniel 6-2, 6-3

SEMIFINALI

Berrettini-McDonald 3-6, 7-6, 6-3

Musetti-Kecmanovic 6-3, 6-4

FINALE

Berrettini-Musetti