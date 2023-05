Tempestilli: “Spalletti? Mi sono messaggiato con lui: ho una certezza”

Antonio Tempestilli ritiene che Luciano Spalletti si è messaggiato con lui ed ha una certezza sul futuro

Antonio Tempestilli ha svelato di essersi sentito con Luciano Spalletti negli ultimi giorni. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, l’ex dirigente della Roma ha svelato: “Con Luciano Spalletti mi sono messaggiato negli ultimi giorni, ma non ci siamo sentiti nel dettaglio. Questa situazione ha sorpreso un po’ tutti, evidentemente avrà saputo di qualcosa che non gli sarà piaciuto nel futuro. Una certezza ce l’ho: a Luciano dispiacerà lasciare questo Napoli, è innamorato dell’ambiente ed è entrato in sintonia con i tifosi“.

A Luciano Spalletti dispiacerà lasciare Napoli: ne è convinto Tempestilli

Tempestilli ha poi proseguito: “La squadra resta forte, con la giusta scelta del successore si può continuare a vincere anche nei prossimi anni. Il Napoli è una società forte, saprà scegliere il profilo ideale per raccogliere l’eredità pesante lasciata da Luciano. A Napoli serve un allenatore di personalità, è una piazza particolare e difficile da gestire anche per i più navigati”.

Infine ha concluso: “Luis Enrique? Può essere l’identikit giusto, l’ho conosciuto alla Roma ed è un uomo straordinario ancor prima di un grande allenatore. La sua filosofia è conosciuta da tutti, anche se il suo calcio è meno verticale rispetto a quello di Luciano. Della sua esperienza alla Roma mi è rimasta la convivenza con un professionista e con uomo incredibile, Luis Enrique è uno bravissimo nel lavorare sia con i campioni che con i giovani”.