Tacchinardi: “Se il Napoli perde altre due partite è crisi totale”

L’ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, si è soffermato sulla sfida tra Juventus e Inter tirando in ballo anche il Napoli.

Nell’atteso confronto tra Juventus e Inter, l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha rilasciato dichiarazioni esclusive a TuttoMercatoWeb, proiettando l’attenzione sulla partita che si preannuncia carica di emozioni e rivalità.

Tacchinardi ha evidenziato l’importanza di questo “Derby d’Italia” sottolineando la presenza di numerosi elementi intriganti, tra cui la competizione tra le due società, la voglia di superarsi e la storia che circonda questa sfida.

“Mi aspetto finalmente una partita da vero Derby d’Italia, dove ci sono dentro tantissimi ingredienti: dalla competizione tra le due società, alla voglia di superarsi, dalla storia allo stress per preparare questo match importante. È la partita, è tornato il Derby d’Italia, la più famosa delle gare, la più affascinante“.

Quando interrogato sulla portata della sfida per la corsa allo Scudetto, Tacchinardi ha adottato un approccio prudente. Ha sottolineato che, nonostante l’importanza del match, una sconfitta non cambierà drasticamente le prospettive per entrambe le squadre. A differenza del Napoli, per il quale Tacchinardi ha affermato che perdere altre due partite significherebbe crisi, Juventus e Inter avranno modo di valutare il loro reale valore in questa partita.

“È presto, per entrambe le squadre una sconfitta non cambierà le cose. È una gara Scudetto, ma per chi perde è solo un incidente di percorso. Non si tratta del Napoli, che se perde altre due partite è crisi. Certamente si capirà il reale valore della Juventus, l’Inter lo sappiamo che sarà pronta. Una sconfitta non determinerà qualcosa per qualcuno“.

Tacchinardi ha poi concluso: “Inter favorita per lo Scudetto? Ad oggi sì, ma con un centrocampista a gennaio la Juventus può colmare quel gap lì. Ovviamente serve uno forte“.