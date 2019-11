Suso risponde a Salvini su instagram: “Amministra meglio il paese”

Suso risponde a Salvini su instagram. L’attaccante del Milan ha commentato il post che il profilo ufficiale della società gli aveva dedicato in occasione del suo compleanno.

Il primo a rispondere al post era stato proprio l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva pizzicato il giocatore spagnolo augurandogli “velocità grinta e voglia di giocare”.

Il post su Instagram

Suso risponde a Salvini su instagram. Tutto è cominciato con il post sul profilo ufficiale della società rossonera in cui sono apparsi gli auguri al calciatore spagnolo, a cui ha risposto sempre con il suo account ufficiale l’ex ministero dell’Interno Matteo Salvini scrivendo: “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare“. Un commento che non è sfuggito all’attaccante prossimo avversario del Napoli che ha replicato taggando l’ex ministro: “Grazie. Nella speranza che Babo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo“.

La vicenda tra Suso e Salvini su instagram arriva quattro giorni prima della sfida con il Napoli. Gli azzurri andranno al Meazza a sfidare la squadra di Pioli che pure sta vivendo un periodo delicatissimo. Entrambe le formazioni hanno estremamente bisogno di vincere, per ritrovare certezze e scalare posizioni in classifica. Proprio Suso è uno dei calciatori che sta convincendo meno in questa prima parte di campionato, cosa che ha portato Salvini a punzecchiarlo. In ogni caso è tutta la squadra rossonera che non riesce a girare nel modo migliore, ma il calciatore spagnolo ha offerto comunque qualche buono spunto e le sue qualità tecniche sono innegabili. Il Napoli, invece, si presenta a Milano a dover fare ancora i conti con il post ammutinamento, con Ancelotti che prova a ritrovare compattezza di squadra con un confronto con i senatore azzurri.