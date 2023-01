Stankovic: “Napoli forte. Peccato per quegli episodi”

Dejan Stankovic commenta Sampdoria-Napoli, sfida della 17sima giornata vinta dagli uomini di Luciano Spalletti.

Il tecnico della Sampdoria ai microfoni di Dazn dice: “Sapevamo che andavamo a giocare una partita contro una squadra molto forte. Il Napoli è una squadra ben messa in campo che ha degli ottimi giocatore ed esprime un ottimo calcio. Io devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato bene e fino al momento del gol non abbiamo demeritato. Gli episodi? Non voglio commentarli. Con un uomo in meno è stato sicuramente più complicato, ma noi siamo una squadra che ha i suoi obiettivi e dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Io ci credo“.

Stankovic ha fatto i complimenti alla Sampdoria per “non aver mai mollato, nemmeno in dieci uomini. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto vedere sul campo, anche in inferiorità numerica“. Mentre sui tifosi ed il Marassi che ha inneggiato a Vialli e Mihajlovic ha detto: “C’era un’emozione incredibile, anche durante il riscaldamento. È stato bellissimo vedere l’affetto dimostrato verso Luca e Sinisa. Questa tifoseria e spettacolare e lo dimostra sempre“.

Tornando alla partita, Stankovic commenta così i cambi di Lammers e Gabbiadini: “Manolo aveva un problema e non volevo rischiarlo e ho lasciato Lammers in campo, Gabbiadini stava facendo bene ma aveva sentito qualche problemino e noi poi siamo contati. E’ stata una scelta forzata“.