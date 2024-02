Stadio Maradona, apertura del Comune: incontro De Laurentiis-Manfredi

Svolta nella questione stadio Maradona: il sindaco Manfredi ha incontrato il patron del Napoli De Laurentiis, mostrandosi disponibile alla concessione dell’impianto.

NAPOLI – Importanti sviluppi nella questione legata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nei giorni scorsi il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’hotel Britannique.

Oggetto del vertice la possibile concessione dell’impianto al club azzurro, tema caldo dopo che in conferenza stampa ADL aveva lanciato un ultimatum al Comune: o si trova un accordo in 120 giorni o il patron è pronto a costruire uno stadio di proprietà altrove.

Dall’incontro sarebbe emersa un’apertura da parte del Primo Cittadino, disposto a valutare concretamente la questione nei prossimi mesi. De Laurentiis è fiducioso che alla fine si arriverà ad un sì per la concessione dello stadio, ritenendo Manfredi sensibile alle richieste del Napoli.

Si tratta del primo passo verso la svolta per il Maradona, con le parti che aftermano la volontà di dialogare per una soluzione condivisa nell’interesse di squadra e città. La palla passa ora alla Giunta per dare seguito operativo all’apertura del Sindaco.