Classifica delle Squadre più Odiate d’Italia: Sorpresa al primo posto. Napoli nella top 5

La classifica delle squadre di calcio più odiate in Italia secondo l’analisi di European Football Benchmark. I risultati sono sorprendenti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Se pensate che la Juventus sia la squadra di calcio più odiata d’Italia, pensateci di nuovo. Secondo una recente indagine del sito tedesco European Football Benchmark, è l’Inter a conquistare questo poco invidiabile titolo.

Le Squadre più Odiate d’Italia

Il calcio italiano è noto per le sue accese rivalità, con tifoserie che spesso disprezzano squadre oltre a quelle dei loro acerrimi rivali. Ma, secondo una ricerca fatta ricerca dal portale European Football Benchmark, l’Inter è la squadra che suscita il maggior numero di ‘haters’ tra i tifosi italiani, con il 40% degli intervistati che dichiarano di nutrire antipatia per il club nerazzurro.

La Juventus, spesso accusata di essere la squadra più odiata in Italia, si classifica al secondo posto con un’antipatia dichiarata dal 38% degli intervistati.

Il Milan segue al terzo posto con un 32% di tifosi avversi. Sorprendentemente, il Napoli si colloca al quarto posto, con il 30% dei tifosi che dichiarano di disprezzarlo. Chiude la top 5 la Lazio, con il 26% degli intervistati che hanno espresso antipatia verso la squadra biancoceleste.

Questi risultati offrono un interessante spaccato dell’opinione pubblica italiana sul calcio, con una classifica che sfata alcuni miti prevalenti. Sembra che, nonostante la sua storia controversa e le continue presenze nei tribunali la Juventus non sia in cima alla lista delle squadre più odiate d’Italia. Tuttavia, come è ben noto, l’amore e l’odio nel calcio possono essere separati da una linea sottilissima.