Scudetto Napoli, da Torino: “Spalletti come Ranieri. Hanno azzeccato la stagione della vita sfruttando i favori esterni di Procura e arbitri”

Il Napoli di Spalletti ha conquistato il terzo Scudetto, ma da Torino spunta un paragone che non fa piacere ai tifosi napoletani.

Una stagione straordinaria quella del Napoli di Luciano Spalletti che ha coronato il sogno di vincere il terzo Scudetto della storia partenopea conquistando un pareggio d’oro sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena, con il gol targato Victor Osimhen. Tanti i festeggiamenti da parte dei tifosi napoletani in tutto il mondo, ovviamente in grande stile, come si aspettava. Eppure in diverse altre parti, come a Torino ad esempio, hanno visto questo Scudetto vinto come una mera e propria fortuna se si può chiamare così.

SCUDETTO NAPOLI, SPALLETTI COME RANIERI: IL PARAGONE CON LA STAGIONE DEL LEICESTER

In tante parti del mondo, soprattutto a Torino, hanno praticamente visto lo Scudetto vinto dal Napoli di Luciano Spalletti come una fortuna, come una semplice stagione della vita, aiutata da favori esterni come Procura federale e arbitri. E spunta il paragone con il Leicester di Claudio Ranieri che vinse il titolo di Campione d’Inghilterra per la prima volta nella storia nella stagione 2015/16, facendo rimanere tutti a bocca aperta.

Nonostante fosse considerato uno degli sfavoriti, il Leicester City cominciò a stupire il mondo del calcio con una serie di vittorie impressionanti. Guidati dal trio offensivo formato da Jamie Vardy, Riyad Mahrez e Shinji Okazaki, i Foxes dimostrarono una combattività e una determinazione straordinarie in ogni partita conquistando l’ambito titolo. E da Torino hanno pensato proprio a questo paragone.

“Spalletti ha fatto lo stesso percorso di Ranieri: tanti anni passati a lottare senza vincere nulla, con molte delusioni e poi UNA vittoria inaspettata grazie ad una stagione probabilmente casuale e che non si potrà replicare. Proprio come accadde al Leicester hanno “over performato” calciatori mediocri e le prestazioni “normali” degli ultimi 2 mesi lo dimostrano. Insomma hanno azzeccato la stagione della vita, sfruttando i favori esterni di Procura Federale e arbitri“.

Un commento che non è andato giù a qualche tifoso napoletano che ha commentato: “Guardate cosa può combinare uno, UNO scudetto del Napoli a tifosi del genere. Completamente andati di testa, spiace per lui”.

Di seguito il tweet: