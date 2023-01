Spalletti: “Pelé decisione giusta, la maglia numero dieci non si rispetta ritirandola”

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche di Pelé e della decisione di non ritirare la maglia numero dieci.

Spalletti prima di Inter-Napoli ha parlato in conferenza stampa. Durante l’incontro con i giornalisti il tecnico del Napoli ha parlato anche di Pelé. “Pelé è stato un altro grandissimo dispiacere che abbiamo dovuto subire in questo periodo. Messi, Maradona, Pelé, sono e sono stati calciatori che hanno lasciato un marchio indelebile sulle loro qualità professionali e tecniche, anche se in diverse fasi della storia“.

Ma Spalletti è intervenuto anche sulla decisione di non ritirare la maglia numero dieci di Pelé. “Voglio fare i complimenti alla decisione di non ritirare la maglia numero dieci, a quanto pare per decisione di Pelé, un uomo moderno in tutte le sue sfaccettature.

Se una maglia viene tolta vuol dire che quel numero non viene più visto. E questo secondo me è un errore. Non è mettendo la maglia nell’armadio o in una teca che si ricorda, è vedendola tutti i giorni su un calciatore che fa quello che chi non c’è più amava fare, me lo fa tornare in mente ancora di più, fa venire la responsabilità di essere al suo livello. Quindi mettiamo quel numero in basso su tutte le maglie. Facciamo vedere che quella maglia era di Pelé “.

Dunque Spalletti sarebbe favorevole a reintegrare la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona. Maglia che il Napoli ha deciso di ritirare.