Spalletti-Osimhen: prima il rimprovero, ora è grande feeling. Il retroscena di Gazzetta

Luciano Spalletti e Victor Osimhen hanno un grande rapporto, il tecnico punta molto sull’attaccante nigeriano del Napoli.

Come a volte accade i migliori rapporti nascono da grandi incomprensioni. È ciò che è accaduto anche ad Osimhen e Spalletti, due che non avevano cominciato proprio con il piede giusto, ma che hanno saputo costruire la fiducia attraverso un rapporto sincero e trasparente. È questo uno dei grandi punti di forza del Napoli, quello di avere un gruppo solido, anche se con personalità diverse. Al centro c’è Spalletti che in termini di comunicazione con i media, ma anche con la squadra, ha poco da imparare.

Ecco il retroscena tra Spalletti e Osimhen, raccontato da Gazzetta dello Sport sull’edizione odierna: “Con Luciano Spalletti il rapporto si è cementato quest’estate paradossalmente dopo un clamoroso rimprovero pubblico da parte del tecnico toscano. Osimhen nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro fu mandato anzitempo negli spogliatoi dall’allenatore del Napoli perché reo di aver protestato in maniera eccessiva per un mancato fischio in partitella. Il giorno dopo, però, Spalletti andò a cercare il suo attaccante per stringergli la mano, un gesto di fiducia e di “pace” che ha fatto scoccare la scintilla tra i due, il cui feeling oggi è ai massimi livelli“.