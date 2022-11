Fedele: “Spalletti è furbo. Il Napoli ha un nemico. Juve? Toglietela da mezzo”

Enrico Fedele ritiene che Luciano Spalletti è furbo ed ambiguo. Secondo lui il Napoli ha un nemico e bisogna togliere da mezzo la Juve

Enrico Fedele indica qual è il vero nemico del Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro parla del vertice della classifica: “Chi è la vera antagonista della squadra di Spalletti? L’unico anti-Napoli, oggi, è il Napoli. Non dobbiamo pensare ai fantasmi, il solo nemico siamo noi. Può sempre accadere tutto, ma la pochezza degli avversari fa ben sperare. La Juventus può rientrare in corsa per lo Scudetto? La Juve deve ringraziare Dio se conquista uno dei primi quattro posti e centra la Champions League”, ha affermato l’ex procuratore e dirigente sportivo.

Fedele si sofferma sul profilo di Spalletti

“La squadra di Massimiliano Allegri – ha proseguito – toglietela da mezzo. L’unica poteva essere l’Inter, mentre credo meno nella Lazio. Le avversarie del Napoli si autoeliminano. Napoli che, dal punto di vista tecnico, è sicuramente superiore a tutti, perché ha tante proposte di gioco e non dipende da Tizio o da Caio. Spalletti sta facendo magie, è un grande addestratore, ma non mi piace quando comunica. Anche adesso? Soprattutto adesso: è ambiguo, furbo”.