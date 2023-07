Anno sabbatico? Chi? Quando? La storica e acerrima rivale del Napoli si prepara ad un altro futuro ingresso

L’allenatore Luciano Spalletti, reduce da un trionfante anno a Napoli, ha scelto di riposarsi. Ma nuove voci giungono dalla Francia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di prendersi un anno sabbatico. Dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club campano e di non accettare proposte da altre squadre per concedersi un po’ di meritato riposo. Tuttavia, sembra che questa pausa potrebbe non durare troppo a lungo. Secondo quanto riportato dalla testata francese Footmercato, l’Al Ahli aveva cercato di ingaggiare Luciano Spalletti, ma l’allenatore ha gentilmente declinato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Tra le ragioni addotte per questa scelta, oltre al desiderio di godersi ulteriormente il periodo di pausa dopo l’avventura a Napoli, c’è anche la possibilità di un futuro incontro con il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli alla Juventus, nella stagione 2024/25. Va sottolineato che in una delle sue recenti dichiarazioni pubbliche, Luciano Spalletti ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non deludere i tifosi che tanto l’hanno amato, evitando di approdare alla Juventus, storica e acerrima rivale del Napoli.