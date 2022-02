Spalletti chiede scusa, il bellissimo gesto con un bambino dopo Napoli-Barcellona – FOTO

Il Napoli subisce una pesante sconfitta con il Barcellona, il tecnico degli azzurri a fine partita chiede scusa ad un piccolo tifoso. A raccontare l’episodio un utente dei social che scrive: “comunque un mister che dopo una pesante sconfitta vede tuo figlio con la maglia del Napoli e gli si avvicina per chiedergli scusa è impagabile #Spalletti grazie lo stesso mister e forza Napoli”.

Il tecnico del Napoli anche ai microfoni di Sky ha mostrato il suo dispiacere per i tifosi del Napoli: oltre 40mila presenti al Maradona. Il gesto di Spalletti è comunque un segnale importante, che dimostra come l’allenatore tenga molto al rapporto con i tifosi. Fin dalla sua prima conferenza stampa ha sempre detto di voler avere un buon rapporto con i supporters, incitandoli a tornare allo stadio e chiedendo la loro vicinanza. Non è un caso che l’allenatore abbia voluto far cucire la scritta: “Sarà con te” sulle casacche di allenamento del Napoli. Un modo per identificare il tifo, la città ed il club e per sottolineare l’unione che c’è tra queste tre componenti. Ora Spalletti dovrà fare in modo di far reagire il Napoli in vista della sfida con la Lazio. Un altro match importante per la corsa scudetto.