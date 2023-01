Iannicelli: “Spalletti incompiuto: con la Juve la prova del 10. Allegri chapeau”

Peppe Iannicelli dichiara che Luciano Spalletti è incompiuto e con la Juve ha la prova del 10. Chapeau ad Allegri per la rimonta

Peppe Iannicelli si cimenta sulle differenze tra Allegri e Spalletti durante Forza Napoli Sempre, programma di Radio Marte: “Chi è il migliore, Allegri o Spalletti? E’ una guerra psicologica. Tre anni fa, avrei detto Max Allegri, senza sé e senza ma. Ora, invece, direi: ‘Vediamo…’. Spalletti, al momento, è un incompiuto, se guardiamo al curriculum: gli manca il titolo di campione d’Italia. Per il Napoli e per Spalletti, con la Juve è la prova del 10: quella dei punti di vantaggio sulla Juventus se vincesse, ma non solo. A queste domande servono risposte dinamiche. L’albo d’oro, ora, parla a favore di Allegri; ma quando si mette la palla al centro, conta poco”.

Per Iannicelli Allegri va apprezzato per la rimonta in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League

Iannicelli ha poi proseguito: “La vittoria del Napoli porterebbe gli azzurri a distanza siderale, mentre un successo della Juve riaprirebbe clamorosamente la corsa Scudetto. Potrebbe andare bene un pareggio: meglio due feriti che un morto. Il delicatissimo equilibrio di questa partita potrebbe essere spezzato anche in pochi minuti, dando vita ad uno scontro pirotecnico, con due formazioni pronte a sfidarsi a viso aperto”.

“Il Napoli resta la squadra migliore, nonostante abbia agito come un diesel che ha bisogno di carburare. La Juve, invece, è la squadra più in forma del campionato. Allegri è stato bravissimo a trovare degli equilibri. Stanno tornando i big, ma la Juve ha dovuto fare i conti con tanti infortuni e l’assenza di un Di Maria che non è stato in grado di dare tutto ciò che può dare. Dopo l’eliminazione vergognosa in Champions, non era facile riprendersi. Allegri ci è riuscito: chapeau”.