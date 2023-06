Sousa al Napoli, quanto scetticismo tra i tifosi: “E’ un ex giocatore della Juventus”

Sousa è il principale candidato per guidare il Napoli, ma la sua carriera non convince i tifosi partenopei. A commentare interviene Ziliani.

Il nome in pole per guidare il Napoli la prossima stagione è quello di Paulo Sousa, attuale tecnico della Salernitana. Potrebbe essere lui il candidato scelto per il post Luciano Spalletti con il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che si è mostrato interessato alla sua seconda parte di stagione con la Salernitana. D’altronde è stato proprio lui, insieme a Boulaye Dia, a fermare il Napoli nella prima possibile data della certificazione matematica dello Scudetto. I tifosi partenopei sono scettici all’arrivo di Sousa, ma a rispondere loro è intervenuto anche il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani.

Sousa al Napoli suscita scetticismo tra i tifosi, il pensiero di Paolo Ziliani

Paolo Ziliani, giornalista, ha risposto allo scetticismo dei tifosi napoletani con un’analisi dettagliata pubblicata sul suo sito ufficiale: “Sousa, 52 anni, ha dimostrato una gestione convincente a Salerno in soli cento giorni, suscitando l’interesse dei dirigenti del Napoli. Il suo ritorno in Italia è stato accolto con scetticismo da molti, dato il suo passato contrastante nel mondo del calcio. Dopo due anni di allenamento a Firenze, Sousa ha avuto un periodo incolore con squadre in Cina, Francia, Polonia e Brasile”.

Nonostante il suo passato non sempre vincente, il successo di Sousa come calciatore e la sua personalità educata e rispettosa hanno catturato l’attenzione di De Laurentiis. Però, essendo un ex giocatore della Juventus, la notizia del suo possibile arrivo ha causato delusione tra alcuni tifosi del Napoli.

Ziliani ha aggiunto: “Essendo Sousa un ex giocatore della Juventus (con cui vinse la Champions nel 1996 contro l’Ajax ai rigori a Roma), molti a Napoli stanno storcendo il naso; ma a parte il fatto che Sousa giocò anche per Inter e Parma, e che il passato da calciatore non ha e non deve avere alcuna importanza, a chi rimane scettico per il motivo sopra esposto sarà sufficiente ricordare che Paulo Sousa, ceduto al Borussia Dortmund a finale di Champions appena vinta, si ritrovò a giocare dopo un anno la finale di Champions a Monaco di Baviera proprio contro la Juventus”.

“Con il Borussia Dortmund, ha sconfitto la Juventus nella finale di Champions del 1997, una vittoria considerata già assegnata alla Vecchia Signora. Il passato di Sousa è pieno di alti e bassi, ma la sua recente riscossa a Salerno potrebbe segnare l’inizio di una nuova era. Il Napoli potrebbe essere la sua occasione per dimostrare la sua capacità di guida e per sfidare nuovamente le aspettative. La città, come sempre, osserva con trepidante attesa”.