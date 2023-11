Slot machine sui pirati al Librabet casino

Il tema delle avventure in mare attira molti utenti: la trama delle slot dei pirati si basa sulla ricerca del tesoro, sulle maledizioni eterne e su altre leggende popolari. Molte video slot di questo tipo sono disponibili su Librabet casino – di seguito troverete maggiori informazioni sui giochi di pirati disponibili su Librabet casino.

Caratteristiche del tema dei pirati

Tali dispositivi sono presenti nel portafoglio di quasi tutti i fornitori. Pirati – un tema popolare che permette di liberare il potenziale dello studio. Gli sviluppatori sperimentano spesso con il design visivo. Ad esempio, Pirates: Smugglers Paradise di Yggdrasil Gaming nel Librabet casino è una macchina colorata con un granchio in stile cartoon. Cursed Seas di Hacksaw Gaming è più cupa e intimidatoria.

Descrizione del tema

Esistono alcune caratteristiche consolidate del genere. L’azione delle slot sul tema dei pirati si svolge su una nave, in mare aperto o sulle coste di un’isola. Come simboli vengono utilizzati:

Ganci, spade, pistole. Forziere con oro e altri tesori. Teschi, ossa. Bottiglie e barili di rum. Ancora, timone, bussola. Pappagallo. Ritratti di pirati.

Spesso sono presenti immagini di denominazioni o semi di carte. Svolgono il ruolo di simboli a bassa remunerazione e si adattano al tema: tra i pirati c’erano molti giocatori d’azzardo. I principi di formazione delle linee e la meccanica delle opzioni bonus sono gli stessi delle altre macchine.

I fornitori utilizzano attivamente wild impilati e in espansione, moltiplicatori aggiuntivi. Spesso sono disponibili giri gratuiti, mini-giochi con la scelta del tema o meccaniche Hold & Win.

A volte ci sono soluzioni originali. Ad esempio, in Dead Man’s Trail di Relax Gaming al Librabet casino, il livello bonus è un gioco da tavolo. Un numero casuale da 1 a 9 determina il numero di mosse. La fiche si muove sul campo, aprendo forzieri misteriosi con modificatori.

Gli automi di generi affini compaiono regolarmente. Nel ruolo dei pirati ci sono animali – simboli che raffigurano scimmie, maiali, tigri, ecc. Anche nel Librabet casino si trovano apparecchi-libri.

Opzioni bonus

Molte macchine hanno funzioni aggiuntive. Vengono attivate in modo casuale. Di solito è necessario un minimo di tre scatter. Il gioco continua con la stessa puntata dell’ultimo giro. L’utente può ottenere una vincita consistente senza spendere denaro extra. I bonus più comuni sono:

Giri gratis – mantengono lo stesso principio di formazione delle combinazioni a pagamento della modalità base. Possono includere opzioni aggiuntive (moltiplicatori, simboli speciali, ecc.). Selezione degli oggetti – i forzieri o altri oggetti appaiono su una schermata separata, che a volte nasconde i moltiplicatori di vincita. Wheel of Fortune – in palio ci sono giri gratuiti, vincite istantanee, ecc. L’utente inizia a girare. Il risultato è casuale. Hold & Win – i simboli bonus cadono sul campo al posto di quelli abituali. Maggiore è il numero di simboli, maggiore sarà la vincita finale. Di solito vengono concessi tre giri. Il contatore viene aggiornato quando compare un nuovo simbolo speciale.

Il gioco del rischio non è implementato in tutte le slot. Di norma, il gioco del rischio può essere avviato dopo ogni giro vincente. Accanto al pulsante di avvio dei giri compare il tasto Gamble. Nella versione classica, l’utente deve indovinare il seme della carta o scegliere tra le carte chiuse quella più forte dell’avversario. In caso di successo, la vincita sarà raddoppiata. In caso di errore, si brucia.

Gli utenti scelgono le macchine pirata per il loro gameplay dinamico. I provider immergono i clienti nell’atmosfera di avventura e di caccia al tesoro grazie alla grafica di alta qualità e agli effetti speciali. I giochi bonus a più livelli rendono il processo di scommessa interessante ed emozionante. Gli svantaggi sono difficili da trovare. Forse alcuni utenti troveranno le macchine pirata monotone.