Sky: Simeone-Napoli affare fatto, si attende Ok di De Laurentiis. Juventus alla finestra

Simeone è vicinissimo al Napoli, l’attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Accordo tra il Napoli e il Verona per il trasferimento in Campania di Giovanni Simeone. Mancano solamente alcuni dettagli burocratici, ma c’è già l’intesa tra i due club: prestito a circa 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il diritto di riscatto si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, che restano comunque molto difficili da raggiungere. Spalletti, dunque, con l’arrivo dell’attaccante argentino avrà a disposizione un nuovo vice Osimhen.

Manca soltanto l’OK. definitivo di Aurelio De Laurentiis e la trattativa con l’Hellas Verona sarà chiusa. Come ha raccontato il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ai microfoni di Sky Sport 24:

“L’operazione Simeone-Napoli, verrà conclusa in questi giorni e porterà 14 milioni di euro complessivi nelle casse degli scaligeri.

La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, che però si tramuterà in obbligo con il verificarsi di determinate condizioni, come il numero di gol segnati dal Cholito in maglia azzurra e l’eventuale vittoria dello Scudetto.

Qualora il trasferimento di Simeone all’ombra del Vesuvio dovesse saltare, la Juventus ci farebbe un pensierino: adesso, però, la società di Andrea Agnelli appare più defilata.

La Juventus sta cercando un attaccante, che possa fare la prima o la seconda punta: al posto di Vlahovic o con Vlahovic. La Juve sta iniziando a pensare a Simeone, non ha iniziato una vera trattativa concreta col Verona ma ci sta pensando seriamente: è un’idea, registriamo l’interesse della Juventus per Simeone. Il Napoli sta prendendo tempo, probabilmente perché sta lavorando più sulla trattativa per Raspadori“.