Sky – Ronaldo ecco perché non è andato al Napoli, De Laurentiis voleva la luna per Osimhen

Cristiano Ronaldo poteva vestire la maglia del Napoli, Jorge Mendes ha fatto di tutto per portarlo da Aurelio De Laurentiis, ma l’affare non si è concluso. Il potente manager del portoghese ha fatto di tutto per fare giocare Cristiano Ronaldo in Champions League. Secondo Sky il Napoli era una delle squadre che avrebbe potuto prendere il giocatore, con Mendes che ha provato fino all’ultimo a fargli vestire la maglia dei partenopei.

Mendes aveva offerto a De Laurentiis la possibilità di fare giocare Cristiano Ronaldo al Napoli. Allo stesso tempo avrebbe portato un’offerta da 100 milioni di euro per Osimhen. Ma De Laurentiis ha fatto una controproposta, voleva 120 milioni di euro per cedere Osimhen e chiedeva che Cristiano Ronaldo si trasferisse in azzurro ma con l’ingaggio completamente pagato dal Manchester United. Condizioni che non sono mai state accettate e quindi l’affare è saltato definitivamente, con Ronaldo che è rimasto in Inghilterra.