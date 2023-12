SKY – Rinnovo Osimhen-Napoli: ADL accelera per chiudere il contratto entro fine anno

Il Napoli accelera il rinnovo di Osimhen entro fine 2023. Scopri le mosse decisive di De Laurentiis e le clausole chiave nell’esclusiva di Sky Sport.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra essere determinato a porre fine alla lunga trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen. Dopo mesi di negoziati con l’agente dell’attaccante nigeriano, il club sta accelerando i tempi per garantire un accordo entro la fine dell’anno.

Dopo le recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, fornisce ulteriori dettagli sui recenti sviluppi. Un incontro tra il presidente e l’agente di Osimhen ha gettato le basi per il prolungamento del contratto, rappresentando il dodicesimo confronto tra le parti. L’analista sottolinea che le discussioni sono state fluide, facilitando il riannodare dei fili.

Il punto chiave della trattativa è l’aumento significativo dello stipendio di Osimhen, in linea con le aspettative del giocatore nel caso avesse scelto di trasferirsi altrove. Inoltre, emerge la clausola di risoluzione del contratto, fissata tra i 130 e i 140 milioni di euro, al fine di stabilire un prezzo ragionevole nel caso di una potenziale cessione. Questo pone Osimhen in una posizione di forza, sapendo che al Napoli sarebbe garantito uno stipendio paragonabile a quello di un top player, anche nel caso in cui nessuna squadra si mostri disposta a pagare la clausola di risoluzione.

“Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, il presidente Aurelio De Laurentiis è passato ai fatti: c’è stato un incontro con il procuratore, tra ieri e l’altro ieri, ponendo le basi di un prolungamento. Riannodare i fili non è stato difficile: era il dodicesimo confronto tra le parti. Lo stipendio di Osimhen aumenterà di molto, in linea con le aspettative del ragazzo qualora fosse andato a giocare altrove. La clausola sarà da 130-140 milioni, così da fissare il prezzo per un’eventuale cessione. Se Victor non trova chi sia disposto a pagarlo così tanto, sa che a Napoli guadagnerebbe comunque come un top player”.

La scadenza per la conclusione della trattativa è stata fissata al 31 dicembre, evidenziando l’urgenza del Napoli nel chiudere l’affare. De Laurentiis e la società sono consapevoli che affrontare l’estate con un giocatore con un solo anno di contratto potrebbe comportare difficoltà, con potenziali acquirenti che potrebbero sfruttare la situazione a loro vantaggio, abbassando il prezzo di cessione.

“La disponibilità a chiudere la vicenda c’è da parte di tutti, ma il Napoli ha più fretta, perché affrontare l’estate con un giocatore con un solo anno di contratto sarebbe un problema, dal momento che eventuali acquirenti giocherebbero al ribasso sul prezzo. L’accordo era stato quasi raggiunto prima e potrebbe essere siglato in queste settimane. La firma dovrebbe arrivare entro fine anno” .