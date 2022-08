Sky – Raspadori al Napoli, tutto fatto. Altro colpo da urlo

Giacomo Raspadori è un nuovo attaccante del Napoli, secondo Sky l’accordo con il Sassuolo è stato trovato, si va a chiudere. Il Napoli completa un altro colpo di calciomercato da urlo, in una giornata con i fiocchi. La società azzurra ha infatti chiuso l’accordo don Tanguy Ndombele del Tottenham, domani il giocatore francese svolge le visite mediche.

Ma il Napoli ha continuato a trattare in giornata ed ha chiuso anche l’affare Raspadori. Secondo Sky il Napoli arriva a 35 milioni di euro così divisi: 25 milioni di euro di parte fissa, 5 di prestito oneroso e 5 di bonus. Il giocatore da tempo ha deciso di vestire la maglia del Napoli, ma fino ad ora il Sassuolo aveva sempre resistito all’assalto del club azzurro. Ma De Laurentiis e Giuntoli sembrano non volersi fermare a Raspadori, dato che stanno trattando Navas col PSG. Club francese dove può andare anche Fabian Ruiz. Anche perché il Napoli, secondo Venerato della Rai, ha deciso e comunicato al giocatore che non verrà più convocato se non accetta il trasferimento al PSG.