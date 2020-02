Ottimismo sul rinnovo contrattuale di Mertens con il Napoli

C’è grande ottimismo per quello che riguarda il rinnovo contrattuale di Dries Mertens. Il belga potrebbe restare ancora due anni in maglia azzurra.

Il Napoli è ottimista sul rinnovo di Dries Mertens. Il Monaco ha offerto una cifra principesca e l’Inter non si tira indietro. Sembra invece evaporare l’interessamento della Roma.

Anche quando la squadra, nello scorso autunno, ha attraversato la crisi più nera, dalla quale ancora non si è venuti completamente fuori. Ciro Mertens è stato il giocatore meno contestato dai tifosi ed ha sempre mantenuto un feeling con la città.

Cito, così chiamano Mertens ormai da anni i suoi vicini di casa a Posillipo, visto che il belga ha deciso di andare a vivere a Palazzo Donn’Anna, dimora storica del Seicento sospesa nel Golfo, mai completata e per questo ancora più affascinante.

Dries conosce bene anche le leggende attorno al palazzo, come in questi anni è stata profonda la sua immersione nella città che conosce nelle viscere.

Per tutti questi motivi diventa difficile comprendere alla gente come possa essere possibile che questa storia a maggio, quando il nostro compirà 33 anni, scriverà la parola fine. Il post sui social che celebrava il 120° gol segnato in azzurro, è stato sommerso di appelli: «firma il rinnovo», «non ci lasciare», «rimani a Napoli» i concetti ripetuti nelle maniere più accattivanti per convincere l’attaccante.

OTTIMISMO SUL RINNOVO DI MERTENS

L'esperto di calciomercato di Sky sport 24, Massimo Ugolini, ai microfoni della radio ufficiale del calcio Napoli ha riportato le ultime notizie sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli:

“Dries Mertens ha il contratto in scadenza con il Napoli nell’estate del 2020, ma il giocatore belga non ha ancora firmato per nessun club calcistico in vista della prossima stagione agonistica, anche se il regolamento lo prevede. Il club azzurro vorrebbe puntare forte sull’attaccante anche per le prossime stagioni e sta lavorando intensamente per strappare la firma sul prolungamento contrattuale sul belga, eletto idolo dai tifosi. Del resto anche lo stesso calciatore, non ha mai nascosto la voglia di voler finire la carriera in azzurro.

Secondo gli spifferi che negli ultimi giorni stanno arrivando da Castel Volturno, c’è grande ottimismo per quello che riguarda il rinnovo contrattuale di Dries Mertens, in vista della prossima stagione, manca ancora un accordo di massima sulle cifre, ma ripeto, c’è ottimismo sul rinnovo”.

