Sky: Napoli, Lozano in arrivo, Giuntoli lavora su tre attaccanti. Le ultime

Sky: Napoli, Lozano in arrivo. Si sta stilando il contratto quinquennale per il messicano. Giuntoli lavora su tre attaccanti. In uscita Ounas o Verdi.







Le ultime sul calciomercato del Napoli dalla redazione di Sky sport. Il giornalista e d esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sui movimenti in entrata e in uscita dei partenopei:

SKY: NAPOLI, ARRIVA LOZANO

“Il Napoli sta definendo l’operazione Lozano: si sta stilando il contratto quinquennale per il messicano. In uscita uno fra Ounas e Verdi, una volta arrivato Lozano. Più facile il primo, che ha molte offerte in prestito, piuttosto che il secondo. A meno che a Napoli non arrivi poi un nuovo giocatore in avanti fra quelli che Giuntoli sta trattando: Llorente, James Rodrigue e Icardi .

Fino a qualche ora fa sembrava che Icardi potesse fare delle aperture sulla Roma, consentendo quindi ai giallorossi e all’Inter di poter chiudere con reciproca soddisfazione lo scambio Icardi-Dzeko.

ICARDI CHE CONFUSIONE

In queste ore anche questa situazione si sta raffreddando. I segnali che arrivano da Icardi e dal suo procuratore/moglie sono di stand by. Almeno per questa settimana, sempre con la Juventus sullo sfondo che però nel frattempo (se davvero volesse stringere per l’ex capitano nerazzurro) dovrebbe cedere due attaccanti o almeno uno e decidere di mettere davvero sul tavolo con l’Inter Dybala”.

L’Inter continua a tenere il Dzeko come obiettivo per l’attacco senza nascondersi deve registrare assolutamente questo tipo di stallo.

Ma il fatto che Icardi ancora non sia convinto, non scalda la Roma. Per quanto Icardi rimanga sempre un attaccante decisivo nel nostro campionato. E senza, naturalmente, considerare i costi dell’operazione che sarebbero comunque importanti, da grande giocatore. Ecco perché la partita a scacchi continua.







NAPOLI PRONTO AL COLPO ICARDI

Non tutti in questo match hanno scoperto le proprie carte. L’impressione è che debba passare ancora tempo prima di risolvere il rompicapo e che al momento tutte le porte rimangono aperte.

Quella del Napoli (pronto eventualmente a sfruttare l’impasse), quella della Juve che magari davvero all’ultimo può tentare l’assalto, se prima sistema i suoi “problemi” di sovrabbondanza“.