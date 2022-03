Sky, Marchetti: “Orsato e Valeri per Napoli-Milan? Parto sempre dalla buonafede ma… Vi do una notizia su Mertens”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky ha parlato di Napoli-Milan e della designazione di Orsato e Valeri.

Napoli e Milan una contro l’altra, in attesa del recupero tra Bologna e Inter. Il 28esimo turno del campionato di Serie A può segnare un crocevia nella volata Scudetto. Al ‘Maradona’, il Napoli di Luciano Spalletti affronta il Milan di Stefano Pioli in un match che mette in palio punti preziosissimi nella corsa al titolo.

A tre giorni dalla partita, le due squadre hanno conosciuto la designazione arbitrale in vista di 90 minuti che si preannunciano di fuoco. La sfida tra i partenopei e il ‘Diavolo’ sarà diretta da Daniele Orsato.

Il direttore di gara di Schio sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini, con Camplone quarto uomo. L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato anche la designazione del VAR: in sala video sarà Paolo Valeri a dirigere le operazioni, con Vivenzi nel ruolo di assistente.

Sulla sfida del Maradona è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato delle reti Sky.

“Designazione di Orsato e Valeri per Napoli-Milan? Parto sempre dalla buonafede, dal presupposto che ognuno stia cercando di fare il meglio per questo bellissimo sport. Ma senza gli arbitri non si gioca”.

Anguissa? “Io penso che un tentativo lo debba fare per riscattarlo a prezzo più comodo, ha avuto un impatto molto importante. Se ne aspetta il ritorno giustamente. Il discorso su terzini e attacco è molto ampio. Si può andare incontro a una rivoluzione come a una terapia conservativa“.

Notizie su Mertens? “Il belga non ha ancora rinnovato e viene utilizzato con il contagocce. Osimhen rimane, Insigne è già via. Demme è meno doloroso rispetto a Mertens in caso di eventuale cessione, anche per Malcuit vale lo stesso. Ovviamente per Di Lorenzo serve un’alternativa. In attacco invece bisogna cominciare a pensare ai titolari. Mertens e Insigne devono essere sostituiti con dei titolari: se il Napoli vuole mantenere questo status è lì che deve fare la differenza”.

Napoli-Milan del mio cuore? “Una sconfitta per il Napoli, quindi non lo dico! Scontro direttissimo ma non assegna lo Scudetto. Napoli in crescita, ha imparato a soffrire e capitalizzare. Il Milan ha tenuto botta, ha voglia e necessità di attaccare alto”.

Inter? “In questo momento è in crisi d’identità, specialmente offensiva. Sicuramente il fatto che Lautaro Martinez non segni da 12 partite è un problema. Certo, il testa-coda con la Salernitana è il miglior modo per riscattarsi ma i campani sono diversi dal girone d’andata. L’Inter resta sempre con la partita in meno, peraltro. Molto dipenderà dai risultati delle coppe“.